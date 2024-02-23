download.. قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 pdf عبر منصة مظلتي

يبحث كثير من المواطنين العراقيين الذين قاموا بالتقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على أسماء المشمولين بها، وقد وضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بعد مراجعة كافة الطلبات التي قام المواطنون بتقديمها للتأكد من وصول الدعم لمن يستحقه من الأفراد، حيث إن ذلك الدعم هو يستهدف الأفراد الذين قد تتسبب لهم الظروف الاقتصادية الحالية في مشكلات معيشية لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بإمكان الأفراد الذين قدموا في منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، أن يتأكدوا من قبولهم بعد أن تعلن الوزارة عن أسماء المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني لها.

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من خلال الرابط هنا.

ثم اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الدفعة الذي قمت بالتقديم فيها، ورقم الوجبة والمنطقة التي تتبعها.

بعد ذلك يتم تحميل الملفات التي تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم قم بإدخال اسمك في خانة البحث حتى تتأكد أنه موجود في الملف، والذي يعني قبول الطلب.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط والضوابط، وهي التي يتحدد بناء عليها من هم مستحقون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتحتوي تلك الشروط على الآتي: