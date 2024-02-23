تردد القنوات
استمتعي بالقرآن والسنة خلال الشهر الفضيل.. تردد قناة النور على جميع الأقمار الصناعية
يبحث الكثير عن تردد قناة نور حيث انها من ضمن أشهر القنوات العربية التي توجد على جميع الأقمار الصناعية كما انها تعمل على عرض مجموعة المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل قيامة عثمان ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة النور على جميع الأقمار الصناعية .
تردد قناة النور على جميع الأقمار الصناعية
تهتم بعرض المحتوي بشكل واضح ويتم عرضه على كافة الاقمار الصناعية ويتم من خلال التالي:
تردد قناة النور على النايل سات
يمكننا ان نقوم باستقبال تردد القناة على نايل سات وهو:
- التردد: 11958
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة النور على العرب سات
كما انه يمكننا ان نقوم باستقبال تردد القناة على العرب سات من خلال التالي:
- التردد: 12054
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات
طريقة استقبال تردد القناة على الريسيفر
يمكننا ان نقوم بضبط تردد القناة من خلال اتباع عدد من الخطوات ومنها:
- نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة.
- ثم نختار الإعدادات.
- اضغط على زر التثبيت اليدوي.
- كتابة التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.
- ثم نضغط على كلمة بحث.
- ننتظر بضع لحظات حتي يتم تحميل القناة على الجهاز.
- نضغط على كلمة حفظ حتي يتم حفظ القناة على قائمة الجهاز.
اهم المسلسلات التي تعرض على القناة
يتم عرض عدد كبير من المسلسلات والتي من بينها:
- مسلسلات قناة النور
- مسلسل قصص الأنبياء.
- مسلسل فتح الأندلس.
- قيامة أرطغرل.
- مسلسل المؤسس عثمان.
- ألب أرسلان السلجوكي.
- مسلسل السلطان عبد الحميد.
- أسرار القصر.
- مسلسل نصر الإسلام.
- رحمة للعالمين.
- مسلسل محمد الفاتح.
- ال بربروس.
- مسلسل ملوك الكازاخ.
- حيث انها تهدف إلى التوعية بالدين الإسلامي وانه يتم عرض محتواها بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح وتعرض القناة مجموعة من البرامج الدينية المختلفة التي تساعد في توعية المشاهدين.