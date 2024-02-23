اتفرج ببلاش .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا على النايل سات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا هو اشتعلت محركات البحث به في الفترة الراهنة، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخصوصاً جماهير الأهلي عن القنوات المجانية التي تقوم ببث مبارة الأهلي اليوم أمام نظيره ميدياما الغاني، ضمن الجولة الخامسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث أن هناك عدد من القنوات المجانية التي تقوم ببث المباراة وسوف نذكرها لكم في المقال المقال عبر موقعنا الالكتروني البديل فضلاً تابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

يمكن الشياطين الحمر متابعة المباراة لحظة بلحظة من المنزل مجاناً، وذلك من خلال تثبيت القنوات المجانية التي تقوم ببث المباراة، ومنها قناة بين سبورتس 6 من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات، عبر إدخال البيانات التالية للقناة:

التردد: 11054.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد القناة الغانية الرياضية GTV Sports

كما يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة من خلال القناة الغانية الرياضية GTV Sports، وذلك من خلال ترددها المتاح:

القمر الصناعي: Astra 2A/2B/2D 28.2 شرق.

التردد: 12522.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ¾.

مشاهدة مبارة الأهلي وميدياما الغاني

يمكن لمتابعي المبارة مشاهدتها في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مصر، حيث تقام المباراة على ملعب بابا يارا في غانا، حيث يقوم المعلق المصري على محمد على بالتعليق على المباراة ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا، والجدبر بالذكر أن قنوات بين سبورت القطرية حصلت على حقوق البث للمباراة بشكل حصري.