استقبالها الآن … تردد قناة كراميش 2024 Karameesh TV على النايل سات

تم بداية تحديث ترددها منذ عدة أشهر، حيث انها تتميز بعرض كل البرامج غير انها مميزو في تقديم المحتوي الترفيهي والتعليمي، و تتميز بجودة تصوير عالية وجودة أصوات جيدة ويتم عرضها على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة كراميش 2024 Karameesh TV على النايل سات.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

حصلت قناة على إعجاب الكثير من المشاهدين سوا كبار أو الأطفال كما انها تقدم برامج ممتعة وهادفة في ذات الوقت، ويمكننا تثبيت قناة كراميش على التردد الجديد لعام 2024، من خلال التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: تلقائي.

قناة كراميش على عرب سات

يمكن إستقبال تردد قناة Karameesh على القمر الصناعي العرب سات من خلال التالي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز 27500.

طريقة تنزيل Karameesh TV

كما انه يسهل تنزيل وتثبيت قناة كراميش ععلى الأقمار الصناعية من خلال ان يتم اتباع بعض الخطوات الموضحة ومنها:

القيام بالضغط على زر القائمة من ريموت التحكم.

فتح القائمة على الشاشة.

بعد ذلك إلى تنزيل وإضافة تردد القناة.

قم بتحديد التثبيت اليدوي.

إختيار القمر الصناعي.

كتابة التردد الخاص بالقناة.

إدخال معدل الاستقطاب والترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على البحث.

انقر على تثبيت القناة.

ماهي مميزات قناة كراميش

تتميز القناة بانها من القنوات المجانية، التي تتيح لك خدمة البث على مدار اليوم كما تعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة دون أن ينقطع البث وتتميز بالتنوع في الأعمال المقدمة وتعمل على المساعدة في التعرف على العملية التعليمية والتربوية من خلال الأغاني والبرامج وتساعد القناة في تنمية مهارات وإدراك الطفل العربي.