【﻿هنا　رابط】منظومة حجز العملة الاجنبية للافراد مصرف ليبيا المركزي 𝙛𝙘𝙢𝙨.𝙘𝙗𝙡.𝙜𝙤𝙫.𝙡𝙮

أنشأ مصرف ليبيا المركزي منظومة حجز العملة الاجنبية لتسهيل حصول المواطنين على العملة الاجنبية من خلالها، حيث يقوم المستفيد بالدخول على المنظومة وتسجيل بياناته الشخصية فيتم مراجعتها من قبل المصرف والتأكد من صحة البيانات وأن الشخص المستفيد هو نفسه صاحب البيانات، لأن المنصة تعمل وفق شروط ومعايير من قبل البنك المركزي لابد من توافرها في الشخص المتقدم.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم الشروط والمعايير اللزمة لحجز العملة عبر منصة حجز العملة الاجنبية التابعة لبنك ليبيا المركزي.

منظومة حجز العملة الاجنبية للافراد

تعمل منظومة حجز العملة وفق شروط ومعايير الهدف منها توزيع العملة الاجنبية على جميع المواطنين بشكل قانون وعادل، وهي إلى ذلك تسهل عملية الحجز عبر المصارف التجارية، ومن هذه الشروط اللازمة لحجز العملة الآتي:

المتقدم لحجز العملة مواطن ليبي يحمل الرَّقَم الوطني. لديه جواز سفر ساري المفعول. يحمل رَقَم هاتف من إحدى شركات المحمول الليبية، ومسجل باسمه. أن يكون لديه حساب جاري لدى المصرف الذي يحجز العملة من خلاله، ومسجل بصيغة (IBAN). يجب أن يكون في الحساب مبلغ كاف للحجز.

رابط منظومة الاغراض الشخصية

منصة حجز العملة هي منصة تم إنشاءها من قبل بينك ليبيا المركزي ليسهل على المواطنين حجز العملة الاجنبية التي يستخدمنها في أغراضهم الشخصية، حيث تهدف المنصة إلى عملية تنظيم حجز العملة على جميع المواطنين الذين هم في احتياج إلى عملة أجنبية، ثم أن المنصة تمتاز بسرعة الاجراءات وحجز العملة، ولكي تقوم بحجز العملة عبر المنظومة ما عليك الا الدخول على هذا الرابط: fcms.cbl.gov.ly واتباع خطوات التسجيل التالية.

التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي

سجل الدخول إلى منظومة حجز العملة الاجنبية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منظومة حجز العملة عبر الرابط أعلاه. أدخل بياناتك الشخصية لفتح حساب على المنظومة. أدخل رمز التأكيد المرسل إلى جوالك لتأكيد فتح الحساب. أدخل رَقَم الحساب في خانته بصيغة IBR. اضغط حجز العملة، ليتم حجز العملة وتحديد موعد الاستلام.

تمتاز منظومة حجز العملة الاجنبية للافراد بأنها تعمل على توفير احتياجات كل شخص ليبي من العملة الاجنبية شكل قانون وتوزيع عادل بين المواطنين، بادر للحجز قبل انتهاء الموعد.