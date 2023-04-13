افرح يا شعب.. الحكومة تعلن عن هدايا للمواطنين قبل العيد

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، وبتلك المناسبة قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن خبر سار لكافة المواطنين المصريين، حيث أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل الجاري، ليبدأ الصرف بداية من اليوم الخميس الموافق 13 أبريل وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، يأتي ذلك في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ليتمكنوا من شراء مسلتزمات العيد.

قيمة مرتبات ابريل بالزيادة الجديدة

ولم تكتفي الحكومة بتكبير موعد صرف مرتبات ابريل فحسب، بل قامت بزيادتها بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الدرجات الوظيفية وتبلغ تكلفة زيادات الأجور والمعاشات اعتبارا من أول أبريل حوالي 14 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، واليكم جدول الرواتب بالزيادة الجديدة:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وعلى جانب أخر، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين بنسبة 25% شهريًا، ليتم الصرف بالزيادة الجديدة بداية من يوم 15 أبريل الجاري، إلي حوالي 5.2 مليون أسرة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، ويمكنك الاستعلام عن المعاش عبر الموقع الرسمي للوزارة.