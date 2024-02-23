𝙢𝙞𝙣𝙝𝙖.𝙖𝙣𝙚𝙢.𝙙𝙯 شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وطريقة التسجيل في المنحة

تقدم الحكومة الجزائرية منحة البطالة مساعدة للعاطلين عن العمل ومن توقفوا عن أعمالهم ولم يعد لهم مصدر دخل يستطيعوا من خلاله توفير متطلباتهم مما يعود بتسبب مشكلات للبلد بسبب عدم احتوائهم، ولشعور الحكومة بالمسؤولية اتجاه هذه الفئة أطلقت منحة البطالة وفق شروط ومعاير لتحقق الهدف منها، وهو الوقوف بجانب هذه الفئة التي وضعتها الظروف في حالتها هذه حتى تعبر بهم من هذا النفق.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم شروط المنحة وطريقة الحصول عليها والاستفادة منها.

شروط منحة البطالة 2024

وضعت الحكومة الجزائرية شروط ومعايير لمنحة البطالة لضمان تحقيق الهدف من تقديمها للمواطنين، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي:

المتقدم للمنحة مواطن جزائري مقيم في الجزائر. لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية. عمر المتقدم بين 19 إلى 49 سنة. يقدم جميع المستندات المطلوبة. يلتزم بجميع الفروض التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل.

منحة عاطل فوق 40 سنة

عدّ منحة البطالة التي تقدمها حكومة الجزائر من أهم المساعدات للمواطنين الجزائريين الذين ليس لديهم عمل يحققوا من خلاله ذاتهم، فتقدم لهم الحكومة هذه المنحة للتساعدهم على التأهيل والتدريب الذي من خلاله يحصلون على فرصة عمل تناسبهم، فتكون بذلك حدت من البطالة، وقدمت نماذج مؤهلة لسوق العمل مما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسيين الاقتصاد.

التسجيل في منحة البطالة 2024

في حالة استيفاء الشروط السابقة يمكنك التسجيل في منحة البطالة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الرابط التالي: 𝙢𝙞𝙣𝙝𝙖.𝙖𝙣𝙚𝙢.𝙙𝙯. اضغط تسجيل، وأدخل بياناتك الشخصية المطلوبة عبر وكالة التشغيل. أرفق المستندات والوثائق المطلوبة، واضغط إرسال الطلب. سيتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل الوكالة والرد عليك بنتيجة طلبك.

تعد منحة البطالة في الجزائر بادرة جيدة من قبل الحكومة الجزائرية، ثم أن الحكومة وضعت لها معايير وشروط لمنحة البطالة تحقق من خلالها أهداف المنحة.