نزليها وسلي صغارك … تردد قناة وناسة بيبي 2024 الجديد على نايل سات

تعد من ضمن أهم الترددات التي تسعد الأطفال حيث انها تعمل على تقديم الكثير من الأغاني المميزة والأناشيد وتعرض العديد من الشخصيات التي يتعلق بها الأولاد والتي تعمل على مساعدتهم في تعلم الايجابيات بشكل بسيط ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة بيبي 2024 الجديد على نايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

أصبحت القناة من أكثر القنوات الشعبية ويمكننا ان نتعرف على تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات ويتم من خلال التالي:

تردد القناة : 11740.

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

مميزات قناة وناسة

تتمي القناة بعدد كبير من المميزات والتي من بينها:

قناة فضائية مجانية تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقى.

نالت إعجاب الأطفال في الوطن العربي.

تأسست قناة وناسة للأطفال في عام 2007 على يد المطرب السعودي راشد الماجد.

قناة وناسة تتميز بشخصية لولو التي تقدم العديد من الأغاني المميزة عبر القناة.

اهم برامج تعرض على قناة وناسه

تقدم قناة وناسه مجموعة من البرامج والأغاني والرسوم المتحركة، ومن أبرز البرامج:

برامج الأغاني ومنها الأصدقاء – أناشيد وناسه -النجوم الصغار .

الرسوم المتحركة ومنها المحقق كونان- سالي- دروب ريمى-عائله عمر- العنكبوتة شينا.

أغاني قناة وناسه 2024

تعرض على القناة الكثير من الاغاني وهي مفضلة من قبل الكثير ويمكننا ان نتعرف عليها وهي.