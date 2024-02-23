“ابحث عن اسمك” بين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 من خلال منصة مظلتي بالعراق

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي يسعى العديد من المواطنين في العراق الالتحاق بها، ويتم التساؤل على خطوات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 من خلال منصة مظلتي، وقد تم التوضيح أيضاً بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم صرف الدعم، وقد أوضحت الحكومة العراقية بأن هناك فئات محددة يمكنها صرف الدعم، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية بأنه متاح لكافة المواطنين الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعه 2024 الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل بالعراق من خلال الضغط على الرابط

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم الضغط على رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختيار المقاطعة الضغط على تنزيل، وسيتم ظهور كافة أسماء المستفيدين من الدعم، يمكنك البحث على اسمك من بينهم.

وأوضحت الحكومة العراقية بأنه يجب على كافه المستفيدين تتوافر لديهم الشروط التالية:

من الضروري أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 60 عام بحد أقصى، كما يمكن التقديم السيدات الأرامل والمطلقات.

يجب أن تكون للمتقدم أسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل، ويجب ألا يكون لديها أي أصول مالية ليتم قبول الطلب.

من هم الفئات التي يمكنهم التقديم على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية بأن هناك بعض الأشخاص الذين يمكنهم التقديم وهم: