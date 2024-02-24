الموقع الرسمى : نتائج المهني التمهيدي 2024 تحميل كشوفات PDF عبر mlazemna

نتائج المهني التمهيدي2024 وهى اخر نتائج الفصل الدراسي الأول في العراق والتي متبقي منها فقط الآن نتائج السادس الاعدادى المهني التمهيدي، والتي سوف تعلن بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة على موقع نتائجنا وباقي المواقع العراقية، والتي بالفعل أعلنت في الأيام الماضية جميع المراحل الدراسية في العراق ومنها الثالث المتوسط والسادس الاعدادى والسادس الابتدائي، ومتوقع أن تعلن غدا المرحلة المتبقية وهى نتائج المهني التمهيدي واليك رابط الاستعلام إلكترونيا عبر موقع البديل الإخباري.

نتائج المهني التمهيدي 2024

يعيش حاليا طلاب الصف السادس الاعدادى المهني حالة من التوتر والقلق بسبب تأخر إعلان نتائجهم عن باقى المراحل التي تم إعلانهم بالأمس، وللقسم المهني أهمية خاصة عن باقي أقسام السادس الاعدادى ولذلك يتم إعلانه منفردا عن باقي أقسام الصف السادس الاعدادى والتي تم اعلنها يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وسوف تعلن جميع المحافظات العراقية نتائج طلابها في المهني في توقيت واحد على موقع نتائجنا .

رابط نتائج السادس الاعدادى المهني 2024

استعلام عن نتائج المهني التمهيدي 2024 عبر موقع نتائجنا التعليمي او من خلال موقع وزارة التربية العراقية ، واليك خطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا التعليمي: