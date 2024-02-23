“قومي هاتي الشبكة للواد خليه يفرح”.. انخفاض جنوني في اسعار الذهب اليوم الجمعه الموافق 23 فبراير.. كلو هيتجوز ويتبسط.!!

إن الذهب هو واحد من أقدم المعادن التي عرفتها البشرية وقد ارتبط ارتباطًا كبيرا بالثقافات والحضارات على مر العصور ويعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة والتي تحتفظ بقيمتها على مر الزمن ولذلك يعتبر استثمار جيد ومناسب للعديد من الأفراد والشركات ومع تقلبات الأسواق والاقتصادات العالمية يُلاحظ أن أسعار الذهب تتغير بشكل مستمر وقد تختلف من بلد لآخر وحتى من يوم لآخر فكيف يتم تحديد أسعار الذهب.

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم تختلف باختلاف العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سوق المعادن الثمينة عادةً ما يرتفع سعر الذهب عندما تكون هناك أزمات سياسية أو اقتصادية في العالم ومن المعروف أن الطلب على الذهب يزيد خلال فترات الاضطراب الاقتصادي مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره وبجانب العوامل الاقتصادية والسياسية هناك عدة عوامل أخرى قد تؤثر على أسعار الذهب مثل عرض وطلب المعدن الثمين وتحركات العملات العالمية وحالة الاقتصاد العالمي بشكل عام ولهذا السبب يجب على أي مستثمر مهتم بشراء الذهب متابعة عن كثب تلك العوامل لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

اسعار الذهب اليوم

تم تسجيل سعر الذهب بعيار 24 اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 بلغ حوالي 3863 جنيه.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حوالي 3380 جنيه حيث انخفضت الأسعار.

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب بعيار 18، فسجل اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حوالي 2897 جنيه مما يشير إلى تغيير في الأسعار.

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب فقد سجل اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حوالي 27040 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 عند مستوى 2023 دولارًا على البورصة العالمية.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية