بدون تشويش.. اظبط تردد قناة الكأس 1 المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الملك سليمان جودة عالية بدون تشويش

يبحث الجميع عن تردد قناة الكأس المفتوحة لكي يتابعون جميع المباريات الرياضية من خلال قناة الكأس القطرية الجديدة، وتعد قناة الكأس الرياضية من أهم وأكبر القنوات الرياضية المنافسة لغيرها من القنوات، والتي تحقق اكبر مشاهدة للمباريات والتي تعلن جميع المباريات على حدي سواء مباريات دوري ابطال اوروبا أو الدوري القطري وايضا مباريات ابطال اسيا على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الكأس المفتوحة

حيث يشهد ازدياد البحث على جميع المواقع للتعرف على تردد قناه الكأس المفتوحة على النايل سات.

تردد: 11919.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس المفتوحة على العرب سات:

التردد: 12245.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس الرياضية الجديدة

القمر الصناعي: اسيا سات.

تردد القناة: 3660.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس المفتوحة

حيث تنقل قناة الكأس المفتوحة العديد من البطولات والتي نكتبها اليكم كما يلي للتعرف على جميع البطولات التي شهدتها قناة الكأس المفتوحة والتي هي واحدة من أهم القنوات التي تتواجد ضمن قوائم الرسيڤر لتنزيلها ومشاهدة المباريات من خلالها.

دوري نجوم قطر.

كأس نجوم قطر.

دوري ابطال اسيا.

تصفيات كأس آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

كأس السوبر العماني.

الدوري الكويتي لكرة القدم.

دوري المحترفين.

تردد قناه الفجر الجزائرية الجديدة

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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