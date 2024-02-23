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مبروك الاسماء ظهرت .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كافة محافظات العراق
تشغل بال الكثير من المواطنون حيث يتم العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسهيل إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في مختلف محافظات العراق، وهي مقدمة للأسر الأكثر احتياجا ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كافة محافظات العراق.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كافة محافظات العراق
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة كافة الأوراق للتأكد من صرف الوجبة وانه لابد من توافر شروط على المشمولين والتي من بينها:
- أن يكون المشمول بالرعاية عراقي الجنسية.
- تكون الاسرة مكونة كحد اقص من أربعة أفراد.
- يتراوح عمر المتقدم من الرجال بين 18 و 60 عام، وبالنسبة للنساء يتراوح عمرهم بين 15 و55 عام.
- النساء الأرامل أوالمطلقات بشرط أن تكون تمتلك حضانة الأبناء.
- ألا يمتلك المتقدم وظيفة حكومية بأجر شهري مرتفع.
- يحق لكبار السن والعاجزين والغير قادرين عن العمل الحصول على الرعاية.
- ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.
- عدم استفادة المتقدم من معاشات التأمينات الاجتماعية.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل.
- اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
- إدخال رقم الوجبة والدفعة.
- ثم ادخل المقاطعة التي تعيش فيها.
- اضغط على كلمة تنزيل.
- سيتم تحميل كشوف المستفيدين، بمجرد صدورها وتعرف إذا كنت من ضمن المشمولين بالرعاية الاجتمتاعية أم لا.