استمتعي بافلام جديدة يوم أجازتك … ماهو تردد قناة روتانا سينما 2024 المجاني

يعد من ضمن القنوات المجانية عبر الأقمار الصناعية، وقد حصلت على شهرة واسعة داخل دول الوطن العربي وتم بداية اطلاقها منذ بداية عام 2005، وهي تابعة لمجموعة قنوات روتانا الخليجية ومنها وتانا دراما روتانا زمان و روتانا كلاسيك روتانا كوميدي روتانا كيدز ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة روتانا سينما 2024 المجاني.

تردد قناة روتانا سينما نايل سات

تعرض الكثير من الأفلام الحصرية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة كما انها تعمل على عرض برامج فنية لمتابعة أخبار نجوم ومتابعة المهرجانات وتبث القناة محتواها على مدار اليوم ولا تعرض الفواصل الإعلانية ويتم من خلال تلك البيانات:

تردد القناة: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التشفير: القناة مجانية.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

يمكننا ان نستمتع بعرض الكثير من الأفلام الرومانسية والكوميديا وأفلام الأكشن والإثارة ويتم من خلال تلك البيانات:

التردد: 11842.

معامل الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

اهم ما يتم عرضه على أفلام روتانا سينما

يتم عرض الكثير من الأفلام لزيادة المتعة والتسلية ومن تلك الأفلام:

الديلر.

تتح.

الجزيرة.

صاحب المقام.

الباشا تلميذ.

الأولة في الغرام.

حملة فرعون.

جيم أوفر.

المش مهندس حسن.

الريس عمر حرب.

عندليب الدقي.

فيلم العارف.

بوشكاش.

صرخة نملة.

أسرار القمر.

فاصل ونعود.

أنا مش معاهم.

كركر.

حيث انها تعد من ضمن اكثر القنوات التي يفضل مشاهدتها على مدار اليوم ويعرض بافضل صوت وصور وباعلي جودة.