دعاء ليلة القدر 23 رمضان 1444 هجريا.. اللهم تقبل صيامنا، ودعاءنا، وتلاوتنا، وقيامنا يا رب العالمين

دعاء ليلة القدر 23 رمضان، يزداد اليوم البحث عن دعاء ليلة القدر خيث يوافق اليوم الخميس ليلة وترية ليله يوم 23 من شهر رمضان حيث تعتبر ليله القدر افضل الايام المباركة، بالاضافة الي انها ليله الجمعة المباركة وهي الجمعة الاخيرة في شهر رمضان، وتبدأ ليلة الثالث والعشرين من بعد اذان مغرب يوم الخميس الموافق 22 رمضان هجريا 1444 والنوافق 13 ابريل 2023، وذلك حتي موعد اذان فجر يوم الجمعة 14 ابريل.

دعاء ليلة القدر 23 رمضان

اللهم إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك.

اللهم ارزقنا العمل بكتابك العزيز.

اللهم ارزقنا التخلّق بكتابك والتأسّي بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا، يا إلهنا وخالقنا ورازقنا.

اللهم تقبل صيامنا، ودعاءنا، وتلاوتنا، وقيامنا يا رب العالمين.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.

اللهم اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية.

اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن.

اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن، والتوفيق للصيام والقيام، لك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا.

اللهم لك الشكر كثيرًا كما تجزل كثيرًا، ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد بكلّ نعمك علينا يا رب العالمين.

موعد ليلة القدر 23 رمضان

يوافق اليوم الخميس 22 رمضان هو الذي يوافق ليلة 23 رمضان حيث تبدأ ليلة القدر من اذان مغرب اليومالخميس وهو في تمام السلعة 6:21 مساء وذلك حتي اذان الفجر الذي يؤذن في تمام الساعة 3:59 صباحا بتوقيت القاهرة، جدير بابذكر ان دعوة الصائم على الافطار دعوة لا ترد، ودعوة جوف الليل، ودعوة اول ساعة من النهار بعد طلوع الفجر.