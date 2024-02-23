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تخفيضات جبارة … كارفور تطلق تخفيضات كتيررر على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ حتى نهاية الشهر
يقوم كارفور بتوفير احتياجات الأسر من مختلف السلع والأصناف ذلك حيث هناك بعض الاسر التي تحتاج لعدد كبير من الخصومات على الاجهزة المنزلية مثل تجهيز العرائس والذي يعمل على توفير الالالف من عروض كارفور ومن خلال مقالنا سنتعرف على تخفيضات كتيررر على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ حتى نهاية الشهر.
تخفيضات كتيررر على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ
- يتم العمل من قبل على توفير احتياجات الأسرة ويتم ذلك بسبب موجة غلاء الأسعار، بسبب تدهور الاقتصاد المصري وعدم وجود استيراد من الخارج ويمكننا ان نتعرف على مجلة العروض الجديدة من كارفور وهي كالاتي:
- فقد جاءت العروض الجديدة من كارفور مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث ان شهر رمضان المبارك لا يتبقي عليه سواء عدد ايام قلية وترغب الأسر في مصر بشراء احتياجاتها من مختلف السلع والأصناف الخاصة بشهر رمضان المبارك.
- حيث انها تم تقديم سلع ومنتجات شهر رمضان المبارك، بأسعار خيالية وخصومات رائعة على السلع الغذائية وسلع وأصناف شهر رمضان المبارك، والتي يتم احتياجها من قبل الاس خلال شهر رمضان.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والمنزلية
- يتم عرض شاشة تلفزيون 58 بوصة ماركة سامسونج بالريسيفر بخصم 37% وسعرها 14999 جنيه بدل من 23999 جنيه.
- قلاية هوائية ماركة ONE LIFE بسعة داخلية 7 لتر و بخصم 23% بسعر 4999 جنيه بدل سعر 6499 جنيه.
- عرض على شاشة تلفزيون ماركة تورنيدو مقاس 32 بوصة بخصم 31% وسعر العرض 4799 جنيه بدل سعر 6999 جنيه.
- شاشة 50 بوصة والعرض شارب بتكنولوجيا فور كي ألترا إتش دي سمارت بخصم 39% وسعرها 11499 جنيه بدل سعر 18999 جنيه.
- غسالة فل أوتوماتيك ماركة إل جي الغسالة بخصم 11% وسعر العرض 25999 جنيه بدل سعر 29490 جنيه.