” مرحب شهر رمضان ” … أسعار كرتونة رمضان 2024 كافور واستفادة الاسر المصرية

يبحث الكثير عن أسعار كرتونة رمضان 2024 في المتاجر الكبيرة منها كازيون وكارفور، ويتم به توافر كرتونة رمضان في الوقت الحالي والتي يتم احتوائها على السلع الغذائية الأساسية والمنتجات التي يحتاج لها البيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار كرتونة رمضان 2024.

أسعار كرتونة رمضان 2024

يتم العمل على توافر العديد من الأسواق والمحلات والتي تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية، ويختلف سعر الكرتونة وفقا للحجم الخاص بها كما ان أسعار كرتونة رمضان والتي تبدأ من 109 جنيه ويمكن ان تصل إلى 1200 جنيه، وسيتم احتواء الكرتونة على على أرز ومكرونة وسكر وشاي وكذلك الصلصلة والزيت.

أسعار كرتونة رمضان 2024 كافور

يتم توفيرها من قبل هايبر كارفور وان العرض على كرتونة رمضان 2024 بسعر 175 جنيه وتحتوي الكرتونة على العديد من السلع الغذائية ومنها:

2 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

كيس واحد من الأرز وزن 900 جرام.

أيضًا كيس سكر وزن 900 جرام.

يتم وضع زجاجة زيت خليط 600 مللي لتر.

سمن خليط وزن 300 جرام.

كيس ملح وزن 500 جرام.

ما هي محتويات كرتونة رمضان 2024 بكازيون

يعد كازيون من ضمن ما يعمل على توفير كافة السلع التي تخص شهر رمضان وان سعرها يختلف على حسب الحجم وأما كرتونة رمضان 2024 في كازيون والتي يتم بيعها بسعر 190 جنيه، وتحتوي على التالي: