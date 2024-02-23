بـ 145 بس هتسوق وتدلع.. عربية هيونداي للبنات رخيصة “سعرها علي أد ايدك” صغيرة ومناسبة ليكي

تعد عربية هيونداي للبنات افضل اختيار لدى الكثير من الفتيات، وتبحث الفتيات عن السيارات صغيرة الحجم، خاصةً إذا كانت جديدة في قيادة السيارات حيث تكون الأفضلية لهذه السيارات لسهولة قيادتها لحين إتقان القيادة تماماً، وهناك سيارة من هيونداي بسعر استثنائي وهو 145 ألف جنيه فقط، وهناك سيارة هيونداي أتوس مستعمله موديل 1998 باللون السيلفر الأكثر مبيعا خاصة اونلاين فى مصر، لمزيد من المعلومات حول هذه السيارة في المقال التالي.

عربية هيونداي للبنات

هي تابعة لشركة هيونداي الكورية، وهي تأتي من ضمن فئات السيارات صاحبة الدفع الرباعى المميزة، وجاءت هيونداي أتوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي بقوة 55 حصان، وتتكون من 4 سلندر مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

مميزات عربية هيونداي للبنات

لقد حصلت عربية هيونداي للبنات على العديد من المميزات التي تجذب العديد من الفتيات اليها وهى فيما يلي:

حيث تبلغ السرعة لها هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 142 كيلومترا في كل ساعة، وتصل سرعتها من صفر إلى 100 كيلومتر في 15 ثانية.

وتستهلك هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 8.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، أى أنها اقتصادية وموفرة لأقصى درجة ممكنة.

تتبع التنسيق الرياضي والألوان المتناسقة والأنيقة وهي تعد من السيارات ذات النظام الأمني العالي.

ما يميز عربية هيونداي للبنات هي حجمها المميز والمناسب للقيادة.

جاءت المقصورة الداخلية لها هيونداي أتوس موديل 1998 واسعة جدا تتسع لأربعة أشخاص، مع لوحة عدادات سهلة القراءة وواضحة وزجاج كهربي.

حصلت على دهان خارجي للتجديد، بينما بلغت قراءات عدادها أكثر من 200 ألف كيلومتر.

سعر عربية هيونداي للبنات موديل 1998

لقد سجل سعر هيونداي أتوس موديل 1998 حوالي 145 ألف جنيه.