هي إيه مواعيد قطع الكهرباء في رمضان ولا الكهرباء مش هتقطع؟؟ أعرف الحقيقة

مواعيد قطع الكهرباء في رمضان بعد البحث الدقيق والمستفيض حول مواعيد قطع الكهرباء في رمضان، قد صرحت الشركة المسؤولة عن الكهرباء أخيرًا بخطتها للحدّ من مدة انقطاع الكهرباء خلال الشهر الفضيل لتصبح ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين كما كانت سابقًا، وذلك بهدف الحفاظ على أجواء العبادة للمسلمين خلال النهار والليل، خصوصًا أن يوم رمضان يكون مليء بالعبادات المختلفة، ومن خلالنا سنوفر فيما أتي حقيقة تحديد أوقات انقطاع الكهرباء المزمعة في شهر رمضان المعظم لهذا العام 2024.

مواعيد قطع الكهرباء في رمضان

أفادت شركة الطاقة بأن هنالك استراتيجية معدلة لتقليل الأحمال الكهربائية ستُطبق خلال الشهر الكريم، خلال هذه الفترة، لن يحدث انقطاع في التيار الكهربائي بأي من المناطق على امتداد الجمهورية المصرية من الساعة الخامسة مساءً حتى الفجر من اليوم الذي يليه على مدار الساعة، ويقتصر جدول تخفيض الأحمال على الفترة النهارية، إذ أوضحت المؤسسة القابضة للكهرباء أنه وبناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء لن يتم تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال الشهر المبارك نهائيا.

تعديل جدول انقطاع الكهرباء

قامت شركة الطاقة بتحديث جدول فترات انقطاع التيار الكهربائي في الشهر الأول من العام بتقليص مدة انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الدولة إلى ساعة واحدة بدلًا من ساعتين، الذي كان يحدث عادةً ما بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والخامسة مساءً، استمرت هذه التعديلات حتى يوم 25 يناير، وبعدها عاد النظام السابق لتقليل الأحمال حتى تاريخنا هذا، ومن المقرر أن يعاد تفعيل جدول تقليل الأحمال المحدث، الذي يشمل قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط، ومع بداية شهر رمضان الكريم، الذي سينطلق في الحادي عشر من مارس لعام 2024 سوف يتم إيقاف جدول تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال أيام الشهر الفضيل.

جدول فصل التيار الكهربي في رمضان

تتم عملية قطع التيار الكهربائي بحلول الزمن المحدد، ليتوافق مع الأوقات التي تم تحديدها.