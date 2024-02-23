“انخفاض حااد يضرب اسعار الدولار” تراجع اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم.. ادخل اعرف السعر بسرعة..!!

سعر الدولار في السوق السوداء هو موضوع يثير الكثير من الجدل في العديد من البلاد حيث يعتبر هذا السوق مصدراً رئيسياً لتحديد قيمة العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد وبالرغم من أن هذا السوق غير رسمي ويعتمد على التداولات غير الشرعية إلا أنه يلعب دوراً مهماً في تحديد أسعار السلع والخدمات وبالتالي يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر ولكن يمكن تلخيصها في بعض النقاط الرئيسية أحد هذه الأسباب هو قلة الثقة في الاقتصاد الوطني وسياسات الحكومة مما يجعل المستثمرين والمواطنين يفضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بدلاً من الاعتماد على العملة المحلية كذلك يمكن أن يكون الطلب الزائد على الدولار نتيجة للتجارة الخارجية وحاجة الشركات والأفراد للعملة الصعبة لإجراء الصفقات التجارية.

سعر الدولار في السوق السوداء

من الجدير بالذكر أن الدولار ليس العملة الوحيدة التي يتم تداولها في السوق السوداء بل يمكن العثور على العديد من العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني ولكن يبقى الدولار هو العملة الرئيسية التي يتم التركيز عليها نظراً لدور الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم تجاوز سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للأقل من 60 جنيه إذ سجل 56 جنيه مع توقف كامل لعمليات الشراء والبيع حتى تحديد السعر النهائي للدولار الذي يشهد انخفاض متواصل منذ مساء البارحة استمرار هبوط سعر الدولار في السوق السوداء للأقل من 60 جنيه.

انخفاض اسعار الدولار

وصلت أخبار عن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في ظل إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار في إطار مشروع رأس الحكمة مما أثار حالة من الارتباك الشديد في السوق الموازي.

القضاء على السوق الموازية

ذكر أحد أساتذة الاقتصاد أن حوالي 35 مليار دولار إلى الاقتصاد خلال فترة شهرين؛ قادر على المساهمة بشكل كبير في تسوية معظم المعضلات والتحديات الاقتصادية التي نواجهها، حيث من المحتمل أن يلعب دوراً هاماً في القضاء على السوق السوداء للدولار، ويقوي من قدرات البنك المركزي والدولة لتغطية حاجياتها من الواردات الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تمكينها من تحمل مسؤولياتها المالية الخارجية.