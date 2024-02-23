“الحنفية اتفتحت خلاص”.. الإسكان الإجتماعي تطرح شقق للسكن للمواطنين 2024 دون شروط + بالتقسيط .. طريقة الحجز والتسليم + الأسعار

تشهد الوحدات السكنية التي تقدمها الحكومة المصرية إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين، حيث يتم التفاعل معها بشكل كبير عبر الإنترنت، ومن بين هذه الوحدات تبرز شقق الإسكان في مشروع داره الذي أطلقه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات مصرية مختلفة ويتميز هذا المشروع بأسعاره المعقولة والتسهيلات المتعددة التي يقدمها في أنظمة السداد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعديد من الأسر المصرية التي تسعى لتحسين ظروف سكنها بطريقة ميسرة ومناسبة.

حجز شقة الإسكان الإجتماعي في مشروع داره 2024

تقدم الوحدات السكنية في مشروع داره فرصة متميزة للمواطنين حيث أكد مهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية أنه لا توجد قيود أو متطلبات صارمة للحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع ويمكن للمواطنين الذين اشتروا بالفعل شققًا في مشروعات سكنية أخرى التقديم على هذه الوحدات أيضًا وتتنوع مساحات الشقق في مشروع داره حتى 182 مترًا مربعًا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات، وتُسلَّم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.

سعر حجز شقة الإسكان الإجتماعي في مشروع داره 2024

أما أسعار الشقق في مشروع داره فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه وتتيح أنظمة السداد دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8% بالنسبة لأسعار شقق مشروع داره 2024 في مدينة نصر، فقد سجلت الشقة بسعر 4 ملايين و640 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ويتم سداد الباقي على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.