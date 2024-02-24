“فرحة الزيادة الجديدة” موعد صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة ومتى يتم تطبيق الزيادة 15% للمعاشات

موعد صرف المعاشات بالزيادة، يتساءل الكثير من المواطنين الذين يتقاضون المعاشات عن الموعد المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف رواتب المعاشات لشهر مارس، والذي يتصادف مع قدوم شهر رمضان المبارك، كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى 15٪، لذلك يريد جميع المواطنين معرفة موعد صرف المعاشات لهذا الشهر، وهل سيتم صرف الزيادة المقررة ضمن حزمة قرارات اتخذها الرئيس السيسي لزيادة المعاشات والرواتب بشكل عام، تابع معي.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يريد المواطنين معرفة موعد صرف المعاشات التقاعدية، وكذلك الزيادة المقرر صرفها هذا الشهر، وبالتحديد في يوم 1 من شهر مارس القادم الذي يتزامن قدومه مع شهر رمضان، ووصلت هذه الزيادة إلى 15٪ يستفيد منها حوالي 11.5 مليون مواطن يتقاضوا رواتب المعاشات، سيتم صرفها في شهر مارس مما يعنى أنه تم تبكير صرفها أربعة شهور كاملة ليستفيد منها المواطنين قبل قدوم شهر رمضان.

كيف يتم الاستعلام عن الزيادة المقررة في المعاشات؟

يجب أن تقوم ببعض الخطوات إذا أردت أن تستعلم عن الزيادة المقرر صرفها في شهر مارس على المعاشات التقاعدية، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية: