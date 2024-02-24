“في كل المحافظات” أماكن معارض أهلا رمضان في مصر لبيع السلع الرمضانية بأسعار أقل من الأسواق قبل شهر رمضان 2024

اماكن معارض اهلا رمضان في مصر، يتصدر عنوان اماكن معارض اهلا رمضان في مصر محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يستعد جميع المواطنين لاستقبال شهر رمضان من خلال شراء مختلف السلع الغذائية وتخزينها، وفي هذا المقال سنتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات مصر.

اماكن معارض اهلا رمضان في مصر

يتساءل المواطنون عن اماكن معارض اهلا رمضان في مصر، وتعتبر معارض أهلا رمضان من أهم الأماكن التي يبحث عنها المواطنين، حيث افتتحت أجهزة المحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين والغرف التجارية أيضا معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، ويأتي ذلك من منطلق تخفيف الأعباء على المواطن، وفيما يلي أماكن معارض أهلا رمضان في عدد من المحافظات:

أماكن معرض أهلا رمضان في القاهرة

تقع معارض أهلا رمضان في مصر القديمة في منطقة أثر النبي منفذ في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء ومنفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل وأربع منافذ في المعصرة والتبين ومنفذ في منطقة زهراء المعادي ومنفذ في الحي الموسكي بالمنطقة الغربية ومنفذ في ميدان باشا حي مصر القديمة.

أماكن معرض أهلا رمضان في الجيزة

تقع معارض أهلا رمضان في كرداسة ومركز أبو النمرس ويوجد 11 منفذ في حي العجوزة و ثلاثة منافذ في حي شمال الجيزة وثلاثة منافذ في حي الهرم وأربعة منافذ في حي الوراق.

أماكن معرض أهلا رمضان في المنوفية

تقع معارض أهلا رمضان في شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وأشمون وبركة السبع.

أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية

تقع معارض أهلا رمضان في قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر ويوجد منفذ في شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بالقرب من كلية الزراعة ويوجد منفذ في مدينة طوخ شارع المحكمة بجوار السنترال.

أماكن معرض أهلا رمضان في البحيرة

تقع معارض أهلا رمضان في دمنهور وكفر الدوار ومركز بدر ووادي النطرون وشبراخيت.

أماكن معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

تقع معارض أهلا رمضان في أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالحي الثالث، ويوجد معرضان في مركز فايد ومركز التل الكبير.

أماكن معرض أهلا رمضان في دمياط

تقع معارض أهلا رمضان في ميدان الساعة وبجوار مستشفى الهلال في دمياط وكفر السعد على الطريق السريع والسوق الحضارية في فارسكور وفي مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة.

أماكن معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء

تقع معارض اهلا رمضان في دهب وراس السدر وأبو صوير وأبو رديس والسوق التجار القديم وحي النور وأمام مدرسة الثانوية العسكرية.

أماكن معرض أهلا رمضان في السويس

تقع معارض أهلا رمضان في حي فيصل وميدان الأربعين والسويس وعتاقة.