تراجع مفاجئ للمنتخبات.. تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 في فبراير

تزداد عمليات البحث من قبل المتابعين لكرة القدم العالمية عن تصنيف الفيفا الأخير للمنتخبات، والذي أعلن عنه اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا بعد أن تم الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا وبطولة أمم آسيا، وأعلن عنه أيضاً في نهاية شهر فبراير كما هو المعتاد أن يعلن الفيفا عن تصنيف المنتخبات بإنتهاء الشهر، ويبحث المشجعون عن المركز الذي يحتله منتخبهم المفضل، ويراقبون تراجع المنتخبات الأخرى في مراكزها، وتفوق منتخبات ثانية عليها نظراً لما تحققه من بطولات وإحراز نقاط أكثر.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 202

وضعت الفيفا تصنيفا لأفضل 10 منتخبات على مستوى العالم ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول، ثم في المركز الثاني منتخب فرنسا بعد منافسة بينه وبين منتخب إنجلترا الذي يأتي بعده في المركز الثالث، والمركز الرابع قد شغله منتخب بلجيكا، وفي المركز الخامس يأتي منتخب البرازيل، يليه منتخب هولندا الذي يصنف في المركز السادس والمركز السابع لمنتخب البرتغال، وفي المركز الثامن منتخب أسبانيا ثم المركز التاسع احتله منتخب إيطاليا، وفي المركز العاشر جاء منتخب كرواتيا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية 2024

صنفت أيضا المنتخبات الآسيوية وكانت الصدارة بينهم للمنتخبات التالية: