“الحد الأدنى 6000 جنيه” موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير 2024 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، شهدت جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بعض المسؤولين والوزراء حزمة من القرارات المالية، والتي كان أهمها هي زيادة نسبة الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50٪، أي أن الحد الأدنى للرواتب سيصل إلى 6000 جنيه، وكذلك زيادة اجر العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يترواح بين 1000 و 1200 جنيه، لذلك يريد جميع المواطنين معرفة هل سيتم صرف هذه الزيادة مع رواتب شهر فبراير ام من الشهر القادم، تابع معي.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة

كما ذكرت أن الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي ينتظرون الموعد المحدد لصرف رواتب شهر فبراير، التي تبدأ من يوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير حتى يروا هل سيتم صرف الزيادة المقررة في هذا الشهر، أم أنه سيتم صرفها الشهر المقبل، وجاءت الرواتب الخاصة بكل درجة كالتالي:

الراتب الخاص بالدرجة السادسة يصل إلى 4000 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الخامسة يصل إلى 4500 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الرابعة يصل إلى 5000 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الثالثة يصل إلى 5500 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الثانية يصل إلى 6000 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الأولى يصل إلى 7000 جنيه.

الراتب الخاص بدرجة المدير العام يصل إلى 8000 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة العليا يصل إلى 9000 جنيه.

الراتب الخاص بالدرجة الوظيفية الممتازة يصل إلى 11000 جنيه.

ما هو الموعد الرسمي لتطبيق زيادة المرتبات 2024 ورفع الحد الأدنى للأجور؟

يريد الموظفين في جميع شركات القطاع الحكومي معرفة موعد صرف الزيادات المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعانة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء الأسعار المبالغ فيه، لذلك أكد الرئيس السيسي بضرورة تطبيق القرارات الاجتماعية اعتبارا من بداية مارس، كما أكد على ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وضرورة توفير السلع الغذائية المختلفة، والتصدي لأي عمليات تلاعب في الأسعار من قبل التجار.