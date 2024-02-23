“الدولار بقى برخص التراب خلاص”.. انخفاض حاد لسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعه23 فبراير. الاسعار هتبقا في النازل..!!

تعتبر اسعار الدولار في السوق السوداء موضوعاً حيوياً يشغل بال الكثيرين في العديد من الدول، حيث يمكن أن تؤثر تلك الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام يشهد العديد من البلدان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسوق الرسمي مما يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الحكومة في هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم على اخر الاسعار التي وصل واستقر اليها الدولار في السوق السوداء داخل الاراضي المصرية.

اسعار الدولار

تشير الإحصائيات إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء يعود إلى عدة عوامل منها التضخم، الاستقرار السياسي تقلبات السوق وعوامل عالمية أخرى مثل أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية العالمية يعتبر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مؤشراً على ضعف الاقتصاد الوطني وعدم الثقة في العملة المحلية مما يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الفقر والبطالة وتأثير ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء يشمل جميع القطاعات الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة والخدمات حيث يزيد التكاليف للشركات والأفراد مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية ويعرقل النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك يزيد اضطراب السوق وعدم الاستقرار من مخاطر الاستثمار وقد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتدهور القطاع المالي.

اسعار الدولار في السوق السوداء

59.5 جنيه مصري تعادل 1 دولار أمريكي و 297.6 جنيه مصري تعادل 5 دولارات أمريكية و 595.3 جنيه مصري تعادل 10 دولارات أمريكية و 1,488.2 جنيه مصري تعادل 25 دولاراً أمريكياً وأخيرًا 2,976.5 جنيه مصري تعادل 50 دولارًا أمريكيًا.