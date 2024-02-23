هسة السابعة.. لينك كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

برنامج الرعاية الاجتماعي، هو من أهم وأبرز البرامج التي تم إطلاقها في العراق، حيث إنه يقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، إضافة إلى شريحة كبيرة من المواطنين في حالة إنتظار لصدور الوجبة السابعة التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة ليتم العمل على إعلانها وظهورها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك منصة مظلتي الإلكتروني.

كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية.

إعلان كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تمر طلبات الرعاية الاجتماعية بعدة مراحل مختلفة من أهمها مراجعة دقيقة لجميع البيانات والمستندات التي يتم إرفاقها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم اختيار ما هو مؤهل للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة بأنه في حالة وجود أي معلومات مضللة أو وثائق غير صحيحة يتم العمل على استبعاد الشخص المتقدم من حصوله على دعم الرعاية الاجتماعية.