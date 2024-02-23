𝙬𝙬𝙬.𝙢𝙩𝙚𝙨𝙨.𝙜𝙤𝙫.𝙙𝙯 رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 وطريقة تجديد منحة عاطل

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة لتساعد الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية، حيث يمكن لمن استوفى الشروط التسجيل في منحة البطالة 2024 التي طرحتها الحكومة الجزائرية، والحصول على مبلغ مالي يستطيع من خلاله توفير احتياجاته، كما تعمل المنحة على وضع برنامَج تأهيل للعاطلين عن العمل لاستعدادهم في الحصول على وظيفة مناسبة توفر لهم دخل ويساعدوا أيضا في زيادة عجلة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي.

من خلال موقع البديل ونظرا لأهمية الأمر لدى فئات كثيرة من الشعب الجزائري نعرض معكم تفاصيل الحصول على منحة البطالة والاستفادة منها.

التسجيل في منحة البطالة 2024

تم إطلاق منصة الوكالة الوطنية للتشغيل تسهيلًا على المواطنين الوصول إلى جميع خدماتهم التي وفتها لهم الحكومة من خلال منحة البطالة، حيث يمكن لهم التسجيل عبر المنصة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الرابط التالي: 𝙢𝙞𝙣𝙝𝙖.𝙖𝙣𝙚𝙢.𝙙𝙯. اضغط تسجيل جديد، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة. أرفق المستندات التي تؤكد صحة جميع البيانات. اضغط إرسال الطلب.

سيتم مراجعته وموافاتك بنتيجة الطلب بعد المراجعة من قبل وكالة التشغيل.

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متى يفتح موقع منحة البطالة 2024؟

يجب على المستفيدين من منحة البطالة التي طرحتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن يقوموا بتجديد التسجيل أو تحديث البيانات كل 6 أشهر، حيث يمكنهم كل 6 أشهر الدخول على الحساب الخاص بهم على منصة وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتجديد المنحة باتباع التالي:

الولوج إلى منصة وزارة العمل والضمان الاجتماعي عبر الرابط التالي: www.mtess.gov.dz. اضغط على كلمة تجديد المنحة. أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط تحديث.

بهذا تكون قد قمت بعمل تجديد لبياناتك ولم يحدث توقف للدعم الشهري الخاص بالمنحة.

تجديد منحة عاطل

يمنح المستفيد من منحة البطالة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي مبلغ وقدره 15000 دينار جزائري كل نهاية شهر ميلادي، ويشترط عليه تجديد بياناته كل 6 أشهر، ويتم هذا الأمر على نحو ما قدمنا من خطوات في الفَقَرة السابقة، وبهذا يضمن عدم توقف الدعم الشهري الذي يحصل عليه من المنحة.

منحة البطالة أمر هام تقدمه وزارة العمل الجزائرية مساندة للفئات التي يصعب عليها العيش في ظل هذه الظروف، والتي يمكنك التسجيل في منحة البطالة 2024 باتباع ما ذكرنا من خطوات.