رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس برقم الهاتف وشروط التقديم عبر منصة أمان eservices.social.gov.tn

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس، يعتبر التسجيل في منحة 300 دينار في تونس من أكثر المواضيع الهامة التي يتداولها المواطنين في تونس، حيث تعتبر هذه المنحة واحدة من أهم المساعدات التي تقدمها الدولة بهدف مساعدة الأسر المحتاجة في تحسين مستوى المعيشة، ويتساءل العديد عن طريقة التسجيل في المنحة وأهم الشروط التي يجب اتباعها.

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس

يعتبر التسجيل في منحة 300 دينار في تونس من أهم الأمور التي يهتم بها الكثير من الناس في الآونة الأخيرة، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع يبحث الكثير عن خطوات التسجيل في المنحة للاستفادة منها، وهذه الخطوات كالتالي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أمان



ثانيا إنشاء حساب جديد على المنصة من خلال كتابة رقم الهاتف وكلمة السر.

ثالثا كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعا الضغط على إرسال.

ويلزم التسجيل في المنحة تحضير عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث يجب إحضار نسخة من بطاقة التعريف لكل فرد في العائلة بالإضافة إلى مضمون الولادة وإحضار شهادات الميلاد أيضا والشهادة العائلية.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس

وضعت الحكومة التونسية عددا من الأحكام والشروط التي يجب الالتزام بها على كل من يرغب بالاستفادة من منحة 300 دينار، وهذه الشروط كالتالي: