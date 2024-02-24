“عثمان يهاجم القلاع” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 الجديدة والقنوات التي تعرض المسلسل التركي مترجم إلى اللغة العربية

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149، يتصدر عنوان موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 محركات البحث على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة السابقة، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدا من أشهر المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

يعتبر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 من أكثر العناوين التي يبحث عنها المتابعين خلال الفترة الماضية، وقد تم عرض الحلقة يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 فبراير من العام الحالي، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدا من أكثر المسلسلات التركية التاريخية التي تحقق نجاحا كبير بين الجمهور التركي والجمهور العربي، حيث يحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدات منذ بداية عرض الحلقة الأولى، ويعرض المسلسل أسبوعيا مساء الأربعاء على قناة atv التركية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ويتم ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية في اليوم التالي من عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائية وتعتبر من أشهر القنوات التي تعرض المسلسلات التركية مترجمة، ويترقب المشاهدين الحلقة الجديدة الأسبوع القادم بكل شغف وحماس.

تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مسلسل المؤسس عثمان

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أنجح المسلسلات التركية التاريخية، ويتناول المسلسل قصة المؤسس عثمان ورحلته في التصدي للخلافات والحروب التي تتعرض لها الدولة العثمانية من المغول والتتار بالإضافة إلى تحويل الدولة العثمانية من دولة ضعيفة تعاني من القهر إلى دولة قوية، ويتكون المسلسل من خمسة أجزاء وهو تكملة عن المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل الذي حقق أيضا نجاحا جماهيريا كبيرا.