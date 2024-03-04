هسه كشوفات PDF|.. ﺗﻠﻴﮙﮍﺁﻣ استعلام الرعاية الاجتماعية 2024 رابط منصة مظلتي Umßŗéļļâ

استعلام الرعاية الاجتماعية 2024 نضع بين أيديكم رابط استعلام الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك في كافة المحافظات العراقية ضمن الدفعة الجديدة، وهذا يأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية ضمن مجال الرعاية الاجتماعية بهدف توزيع المساعدات المالية للسكان الأكثر حاجة في مختلف المناطق، وتولي السلطات المعنية بذلك أهمية كبرى لموضوع دعم المواطنين العراقيين، وهو على رأس أجندتها، وفي الأسطر القادمة، سنعرض لكم النقاط الرئيسية والمهمة لعملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بكافة التفاصيل المعلن عنها.

استعلام الرعاية الاجتماعية 2024

تُجرى عملية البحث عن قائمة الأفراد المدرجين ضمن نظام الدعم الاجتماعي إلكترونيًا من خلال تنفيذ الإرشادات الواردة ضمن النقاط المحددة لاحقًا.

المرحلة الابتدائية تقتضي التنقل نحو البوابة الإلكترونية لمنصة مظلتي.

يتم الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني.

من الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني، ينبغي التنقل إلى خدمة “البحث داخل النظام”.

يجري تحديد الأسلوب المراد استعماله للبحث ضمن الموقع الإلكتروني والذي يتضمن مجموعة من الطرق المتنوعة كالتالي:

البحث من خلال كتابة رقم البطاقة الذكية.

إجراء البحث باستخدام المعطيات الفردية للفرد.

عند البحث عن أسماء المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال تفاصيل الهوية الفردية، من الضروري تسجيل المعلومات التالية:

اسم المواطن.

اسم الأب.

اسم الجد.

اسم الأم الأول.

اسم أب الأم.

الخطوة القادمة تتمثل في تحديد المحافظة التي وُلد فيها المواطن السائل.

المرحلة النهائية تتضمن تدوين رقم البطاقة الغذائية.

بمجرد إتمام إدخال جميع البيانات المطلوبة، يُطلب من المستخدم النقر على زر “بحث” للمتابعة.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تمكّن المنصة الإلكترونية “مظلتي” جميع الأفراد من التحقق مما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر مختلف الحصص أم لا، ويمكن إجراء هذا الاستعلام استخدامًا لعدة وسائل رقمية كما هو موضح، ويعد الاستعلام باستخدام رقم البطاقة الذكية أسهل الخيارات المتاحة للأفراد.