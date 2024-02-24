“مقالب جديدة” تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2024 والقناة التي تعرض البرنامج

برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان، ينتظر الكثير من الناس برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان بالرغم من تعرض البرنامج إلى العديد من الانتقادات خلال السنوات الماضية، إلا أنه يعتبر من أهم البرامج التي تشارك خلال الماراثون الرمضاني، ويتساءل العديد من الناس عن برنامج رامز الجديد وتفاصيله الذي سيعرض في شهر رمضان القادم 2024.

برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان

يتصدر عنوان برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات السابقة، ويعتبر من أهم الأسماء التي تظهر سنويا في رمضان ويعتبر البرنامج من أكثر البرامج متابعة خلال الشهر ويحقق نسبة مشاهدات عالية عند عرضه من كل عام، حيث تعرض الحلقة بعد أذان المغرب وهو وقت تجمع جميع العائلات خلال شهر رمضان، وتم تصوير البرنامج في دبي والسعودية ويعرض على شاشة ام بي سي مصر، وأعلنت عدد من المصادر الإخبارية عن بعض ضيوف البرنامج مثل كريستيانو رونالدو وعمرو يوسف وحنان مطاوع ورضا عبد العال ومحمد عبد المنعم وغيرهم من نجوم الكرة والتمثيل.

تردد قناة ام بي سي مصر

تعرض قناة ام بي سي مصر برامج رامز جلال كل عام، وتعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تعرض العديد من المسلسلات والبرامج وخاصة في شهر رمضان، ويبحث العديد من عن تردد القناة وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ام بي سي مصر القمر الصناعي عرب سات: