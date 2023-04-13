أسعار كعك العيد والبسكويت 2023 في الأسواق المصرية بكل أنواعة

أسعار كحك العيد، اقترب موعد عيد الفطر المبارك، لذلك يزداد البحث عن أسعار الكحك حيث تختلف أسعار كحك العيد والبسكويت من محل لاخر وذلك علي حسب محافظات مصر المختلفة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي اسعار كحك العيد بالتفاصيل.

أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق المصرية

جاء سعر كحك سادة بسعر 170 جنيها، وسجل كحك ملبن بسعر 170 جنيها للكيلو، و كحك عجمية بسعر 170 جنيها للكيلو، بينما جاء سعر كحك مشكل بسعر180 جنيها للكيلو، وسعر كحك محشو عين جمل بسعر220 جنيها للكيلو، ويكون سعر كحك فسدق بسعر240 جنيها للكيلو، وجاء سعر بسكويت سادة 140 جنيها للكيلو، ويكون سعر بسكويت برتقال 140 جنيها للكيلو، وسعر بسكويت جوز هند 140 جنيها للكيلو، و بسكويت شوكولاتة بسعر 150 جنيها للكيلو، ويكون سعر بسكويت مشكل 150 جنيها للكيلو، 150 جنية سعر كيلو كعك محشو عين جمل، و كيلو بيتي فور لوكس بـ150 جنيهًا، وكيلو بيتي فور عادي بسعر 110 جنيهات، كيلو غريبة بـ130 جنيهًا، و كيلو غريبة محشوة باللوز بـ150 جنيهًا، و120 جنيهًا سعر كيلو بسكويت لوكس، ويكون سعر كيلو البسكويت العادى 100جنية، و علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات، و كيلو كعك وبسكويت مشكل بـ120 جنيهًا، وسعر علبة وزن 2 كيلو مشكل بـ250 جنيهًا، وجاء سعر علبة وزن 2.5 كيلو مشكل، بـ300 جنيه، وعلبة لوكس وزن 3 كيلو بـ350 جنيهًا، و علبة 4 كيلو بالمكسرات بـ625 جنيهًا.

موعد عيد الفطر المبارك

يكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان ويكون إجازة بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك 2023، يوم الجمعة الموافق 21 إبريل، إجازة بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، و يوم السبت الموافق 22 إبريل، إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023، و يوم الأحد الموافق 23 إبريل، إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2023، و يوم الاثنين الموافق 24 أبريل من ضمن إجازة عيد الفطر 2023.