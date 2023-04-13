أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة PDF عبر رابط منصة مظلتي ووزارة العمل

مازال البحث عبر “جوجل” متزايد حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة PDF، حيث يمكنك تحميل كشوف PDF كاملة بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر زيارة موقعي منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية على شبكة الإنترنت، حيث يستفيد من الدعم المالي الالاف من المواطنين الفقراء القاطنين بكافة المحافظات العراقية بشرط أن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، وكشفت وزارة العمل العراقية أنه من المقرر أن يستفيد 300 ألف مواطن من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

بسهولة وفي أقل من دقيقة يمكنك تحميل والاستعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والأخيرة بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي، وذلك بعدما تزايد البحث عن أسماء المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية خلال الساعات الماضية، وحاليا تقوم الوزارة بفحص كافة الطلبات المقدمة لاختيار المستحقين فقط وصرف الدعم لهم خلال ساعات الآن، ولذا سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 اونلاين:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

اضغط على أيقونة الدخول إلى منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على تحميل كشوف اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة.

ادخل البيانات المطلوبة لاستكمال اجراءات الاستعلام.

سيظهر لك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك تحميل كشوف المشمولين PDF على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

والآن مع الشروط يجب توافرها في المواطن المتقدم للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي: