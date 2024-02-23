قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين .. ياسلام لو القبض قبل شهر رمضان !!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول وجود زيادة جديدة في مرتبات الموظفين والمعاشات ويتساءلون حول قيمة الزيادة الجديدة، ولقد حرصت الدولة المصرية على زيادة أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 4000 جنيه وتعد هذه الزيادة الخامسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019،وتتحمل الحكومة المصرية من خلال زيادة رواتب العاملين حوالى 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه وتتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، ويبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لقرار وزارة المالية، لمزيد من التفاصيل فى التقرير التالى.

قرارات السيسي بشأن قيمة الزيادة الجديدة

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاجيء الموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ووجه الرئيس فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة وهذا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالي، ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتصل قيمة الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه.

قيمة الزيادة الجديدة

ولقد سجلت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى 7 زيادات بشكل تصاعدي لتكون قيمة الزيادة الجديدة من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، كالآتي:

من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017.

زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.

الزيادة الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.

الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه.

الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها.

أهمية قيمة الزيادة الجديدة

إن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه كل يوم، فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض كبيرة في موازنة الدولة المصرية.