لو ورقك جاهز شوف موعد فتح باب مسابقة 30 ألف معلم//خطوات التقديم في وظائف مسابقة التعليم الجديدة

موعد فتح باب مسابقة 30 ألف معلم، يبحث الكثير من المعلمين عن موعد فتح باب المسابقة الخاصة بهم، حيث يتم تقديم هذه المسابقة من قبل الجهاز المركزي وأيضًا وزارة التربية والتعليم، وهذه المسابقة من أكبر المسابقات المميزة التي ينتظرها جميع المعلمين في مصر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن موعد فتح التقديم في تلك المسابقة وأيضًا سنتعرف على الشروط التي يجب توفيرها للتقديم.

موعد فتح باب مسابقة 30 ألف معلم

قد تم الإعلان بالفعل عن مسابقة 30 ألف معلم من قبل وزارة التربية والتعليم، كما أنه قد تم الإعلان عن الموعد الخاص بفتح تلك المسابقة والاشتراك فيها من قبل المعلمين المصريين، فكان موعد فتح باب مسابقة 30 ألف معلم في يوم 18 يناير 2024 م، وكان التقديم في تلك المسابقة من خلال هذا الرابط، فيتم الدخول على هذا الرابط والتسجيل فيه للدخول إلى مسابقة 30 ألف معلم، كما أن تلك المسابقة تتيح الاشتراك للعديد من المؤهلات المختلفة والمتنوعة، فمن ضمن تلك المؤهلات بكالوريوس تربية تعليم أساسي وليسانس آداب وتربية أزهر وأيضًا دار علوم وتربية نوعية لرياض الأطفال.