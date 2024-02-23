“الذهب نزل في الارض” اسعار الذهب اليوم الجمعه 23فبراير 2024.. الذهب رخص من تاني ياجدعان.!!

تعتبر أسعار الذهب من اقوي الاقتصاد العالمي التي تثير اهتمام الكثير من الناس فالذهب يعتبر مورد طبيعي قيم ويتم استخدامه في العديد من الصناعات والمجالات بالإضافة إلى كونه يعتبر استثمار آمن وموحد لذلك يتابع الكثير من الناس تحركات أسعاره يوميا وفيما يلي سنتحدث عن أسعار الذهب اليوم حيث شهد الذهب تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية والاجتماعية فقط قوموا بمتابعه هذا المقال لكي تتعرفوا على اخر الاخبار والتفاصيل والاسعار التي استقر اليها الذهب اليوم الجمعه الموافق 23 نوفمبر 2024.

اسعار الذهب اليوم

تم رصد تغيرات في أسعار الذهب حيث وصل سعر عيار 24 إلى 3786 جنيه بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 3320 جنيه وتراوح سعر عيار 18 عند حوالي 2814 جنيه ولم يتغير سعر عيار 14 كثيرًا وظل عند 2253 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية