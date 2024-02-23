pdf تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

تزايدت معدلات البحث عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024حيث لأن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب ظهورها خلال الساعات الأخيرة، والجدير بالذكر أن الوزارة استقبلت مايقارب من 500 طلب متقدم من قبل الأسر الفقيرة الكادحة، وستمنح المستحقين وفقا للشروط معينة قد أعلنتها سابقا، وفي هذا السياق سوف نستعرض كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذكر خطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت الوزارة أن سبب تأخير نشركشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي أنه عدم وجود تخصيص مالي ليتم صرفه، ولكن من المتوقع أنه سيتم صرفها قبل شهر رمضان حتى تتمكن الأسرة من شراء مايلزمه من احتياجات، يجدر بنا الإشارة إلى أن لكي يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم يتطلب ذلك عدد من المستندات، وهي :

تقديم نسخة من البطاقة الشخصية العراقية للمتقدم كوثيقة تثبت هويته.

أن يقدم المتقدم أوراق تثبت دخله الشهري مثل شهادة راتب أو إفادة بالدخل من العمل.

يجب توفير وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة مثل شهادات الزواج وشهادات الولادة.

نسخة من بطاقة التموين العراقية كجزء من طلب الدعم.

أن يتواجد سجل مدني للأفراد المتقدمين في طلب الرعاية الاجتماعية مثل بيانات العنوان والحالة الاجتماعية وغيرها.

خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابطًا للاستعلام يتم من خلاله تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بصيغة PDF، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي وفرتها الدولة لتسهيل هذه العملية. تتمثل تلك الخطوات في:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

حدد خيار الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

واختر بعد ذلك الوجبة التي ترغب في الانضمام إليها.

أدخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

انقر على أيقونة تنزيل الكشوفات التي تكون بصيغة PDF التي تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تستعد وزارة العمل العراقية حاليا للاعلان عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في اسرع وقت ممكن ليتمكن كافة مقدمي الطلبات من معرفة هل تم اختياراهم للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية والحصول عليه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية البسيئة التي تشهده البلاد حاليا.