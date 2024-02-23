“مش هتبطل ضحك!”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة مقالب القط والفار اجمل افلام الكرتون

تبحث العديد من ربات البيوت عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وذلك لأنها تقدم محتوى ممتع للأطفال الذي يتضمن

الأغاني والأناشيد الجميلة التي يحبها الصغار، وقامت إدارة هذه القناة بتحديث ترددها من أجل ضبط الصوت والصورة من أجل الاستمتاع بمحتوى ممتع وترفيهي ولهذا سوف نوضح ترددها الجديد عبر الأقمار الصناعية إلى جانب ذلك خطوات ضبطها.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

في صدد حديثنا عن تردد قناة توم وجيري الجديد، ينبغي أن ننوه إلى أنها من أفضل القنوات التي يحبها الأطفال بسبب محتواها المميز والمسلي حيث تتميز هذه القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تُرضي جميع الأذواق الأطفالية، كما أنها قناة مجانية ولا تتطلب دفع رسوم شهرية، وتقوم القناة على مدار اليوم بعرض مجموعة من اجمل افلام ومسلسلات الكرتون التي يحبها الاطفال ويعتبرونها وسيلة تسليتهم الوحيدة خاصة في اوقات الاجازة أو وقت الفراغ ويكون ترددها على النحو التالي:

التردد: 11345.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: عالية الجودة.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

إذا أردت تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى قائمة الإعدادات عبر ريموت الرسيفر الخاص بك.

اختر “التركيب الهوائي” من القائمة التي ستظهر لك.

اختر “التثبيت اليدوي”.

ادخل بيانات التردد الخاص بالقناة الذي ذكرناه سابقا.

اضغط على كلمة “موافق” لتأكيد الإعدادات التي أدخلتها.

اضغط على زر “حفظ” لحفظ التغييرات التي قمت بها.

انتظر حتى يتم تحميل القناة والقنوات الأخرى المشتركة معها في نفس التردد.

بعد اتباع هذه الخطوات، سوف تتمكن من تنزيل ومشاهدة قناة توم وجيري بنجاح على الريسيفر الخاص بك.