سعر السكر والزيت في التموين شهر مارس/ رمضان 2024 .. نصيب الفرد من السلع التموينية “الحاجة هتبقي في شقتك أكوام أكوام!”

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر والزيت في التموين لشهر فبراير 2024، ضمن قائمة مقررات التموين المقرر الجاري صرفها منذ أسبوع لجميع حاملي البطاقات التموينية وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، لمزيد تابعوا السطور القادمة.

سعر السكر والزيت في التموين

لقد ثبتت وزارة التموين سعر السكر والزيت في التموين، حيث يتم صرف السكر بسعر 12.60 جنيه، فيما سيتم صرف الزيت بسعر 30 جنيها لجميع حاملي البطاقات التموينية، وأن ثبات سعر الزيت والسكر جاء ضمن ثبات قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، وتأتي قائمة الأسعار كما هي بنفس أسعار السلع التموينية للأشهر الماضية.

قرارات الوزارة حول سعر السكر والزيت في التموين

صرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي إن الوزارة ما زالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو وأن عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الأخرى.

ان نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى أن باقي الدعم يستطيع المواطن صرف أى سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التى تشمل 30 صنفا وأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى فى معظمه 6 أشهر على الأقل.

تفاصيل أسعار السلع التموينية

أكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، هي نفس أسعارها في الأشهر الماضية، التي تم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، دون اتخاذ أي إجراء بتحريك أو رفع أي سلعة، مما يعني ثبات جميع الأسعار وخاصة ثبات سعر السكر والزيت في التموين، وتكون أسعار السلع كما يلي: