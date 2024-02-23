“لولو اتخطفت يولاد” تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات.. لولو يا لولو وينك يا لولو..!!

تردد قناة وناسه للأطفال هو أحد الترددات الشهيرة التي تعتني بالفئة العمرية الصغيرة وتقدم لهم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع تعتبر هذه القناة من القنوات الرائدة في مجال البرامج الهادفة للأطفال والتي تسعى لتربية جيل مثقف من الاطفال وتقدم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات للأطفال وتساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم فهي تقدم برامج متنوعة منها الرسوم المتحركة البرامج الوثائقية الألعاب التفاعلية والعروض الموسيقية.

تردد قناة وناسه

تعد قناة وناسه واحدة من القنوات البارزة في مجال بث البرامج المفيدة للأطفال حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تعزز قيم التعاون والتفاعل الإيجابي بين الصغار تهدف القناة أيضًا إلى تشجيع الأطفال على استكشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال برامج تحفيزية ومسابقات متنوعة تحديث تردد القناة يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانتها بين القنوات الموجهة للأطفال ويمثل فرصة لتقديم محتوى جديد ومتميز يلبي تطلعات الصغار ويساهم في تنمية قدراتهم.

التردد الخاص بالقناة 11270.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة وناسه