شكله حوار جامد ..تفاصيل إعلان مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز على قناة dmc في رمضان 2024

تفاصيل إعلان مسلسل الحشاشين، هناك العديد من المواطنين المنتظرين للموسم الرمضاني السنوي من الدراما الرمضانية المميزة، حيث أنه في كل عام في شهر رمضان المبارك يكون هناك باقة لامعة من أروع الأعمال الفنية والدرامية التي يتم تقديمها طيلة شهر رمضان الكريم، فمن ضمن تلك المسلسلات هو مسلسل الحشاشين ببطولة النجم كريم عبد العزيز، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن تفاصيل هذا المسلسل والإعلان الخاص به.

تفاصيل إعلان مسلسل الحشاشين

من بعد ما تم الإعلان عن مسلسل الحشاشين وأيضًا نزول البرومو الخاص به فإن هناك العديد من التساؤلات المختلفة حول المسلسل، فهناك بعض المشاهدين الذين يبحثون عن تفاصيل إعلان مسلسل الحشاشين، وهذا لكي يقوموا بفهم قصة المسلسل الذي قد يزيدهم تشويقًا لمتابعة جميع الأحداث في خلال شهر رمضان المُبارك، فسنتعرف سويًا اليوم عن تفاصيل الأحداث الخاصة بهذا المسلسل.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين في القرن الـ 21، حيث يكون هناك جماعة تُسمى بجماعة الحشاشين، وهذه الجماعة يترأسهم الفنان كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح، حيث يكون حسن الصباح هذه هو شيخ الجبل وأيضًا يُطلق عليه سيد قلعة الموت، فقد قام حسن الصباح في البرومو بقول جملة “أنا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق”، فهذه الجملة يتم من خلالها إيصال طبع شخصية حسن الصباح الذي يفرض التعليمات الخاصة به ويُهدد الجميع بالقتل إذا لم يقوموا بتنفيذها، فقد جاء هذا المسلسل بإنتاج شركة سينرجي وبإخراج المخرج الكبير بيتر ميمي.