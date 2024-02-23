“الفرحة يعني كراميش” تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات2024 بجودة ممتازه.. نزلها وفرح الاولاد..!!

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عراقية تعتبر واحدة من أفضل القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي تأسست القناة في عام 2009 وتعرض برامج ترفيهية وتعليمية تستهدف الأطفال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتردد قناة كراميش يعتبر من بين الترددات الأكثر شهرة في عالم الأطفال ويتميز بجودة عالية في البث وتنوع البرامج التي يعرضها تعتبر القناة مرحبة في كل البلدان العربية وتقدم محتوى متنوع يشمل الرسوم المتحركة البرامج التعليمية الأفلام القصيرة والمسلسلات الشيقة التي تعزز التعلم والترفيه للأطفال.

قناة كراميش للاطفال

تعتبر قناة كراميش مناسبة لكل الأعمار وتهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال من خلال برامجها المتنوعة والممتعة تقدم القناة محتوى تعليمي يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية والرياضيات والعلوم بطريقة مبسطة ومشوقة برامج قناة كراميش تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والأهالي وتعتبر وسيلة ممتعة للترفيه والتعلم في نفس الوقت تشتهر القناة بتقديم برامج ذات جودة عالية وبمحتوى ملهم وإيجابي يحفز الأطفال على الاستمتاع بالتعلم والتفاعل مع العالم من حولهم.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش على العرب سات يمكنك الحصول عليه من خلال الإعدادات التالية

القمر الصناعي المستخدم: عرب سات.

التردد المستخدم: 11390.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش على النايل سات يمكنك الحصول عليه من خلال الإعدادات التالية