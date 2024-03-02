قبل رمضان شوف سعر اللحمة البرازيلي كام؟ اشتري من دلوقتي وحطها في الفريزر

سعر اللحمة البرازيلي كام، هذا السؤال الذي ينتشر بشكل كبير بين عدد كبير من المواطنين في الفترات الأخيرة، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يريدون معرفة أسعار اللحوم لاسيما سعر اللحمة البرازيلي، وهذا الأمر يرجع إلى غلاء الأسعار الذي تعيشه البلاد في تلك الفترة، فلهذا من الممكن أن تتغير الأسعار الخاصة بالسلع وخاصة اللحمة البرازيلي، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن سعر اللحمة البرازيلي.

سعر اللحمة البرازيلي كام

هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن سعر اللحمة البرازيلي كام في جميع محالات الجزارة وأيضًا المنافذ الخاصة باللحوم الحمراء، حيث أنه يستطيع المواطن أن يحصل على اللحمة البرازيلية من هذه الأماكن بشكل مضمون، فهناك بعض الأسعار التي يتم تداولها عن طريق الانترنت وعلى جميع المواقع المختلفة والتي من الممكن أن تكون غير صحيحة، فلهذا نأتي لكم اليوم بالأسعار الرسمية الخاصة باللحمة البرازيلية، فيبلغ الكيلو جرام الواحد من هذه اللحمة بنحو 300 جنيه، كما أنه يتم بيع كيلو جرام اللحمة البرازيلية المفرومة بنحو 280 جنيه، بالإضافة أيضًا إلى الكبدة البرازيلية قد وصلت إلى 160 جنيه، وكل هذا الغلاء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار.

أسعار اللحوم الحمراء

نوضح لكم بعض الأسعار الخاصة بباقي اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية في الفترات الأخيرة كالآتي: