شهادة إدخار البنك الاهلي وبنك مصر بعد رفع سعر الفائدة الي 11٪

٪، هادة إدخار البنك الاهلي وبنك مصر، يبحث جميع العملاء في البنوك عن شهادادت ادخار البنك الاهلي وبنك مصر، كان قد اعلن بنك مصر والبنك الاهلي عن عائد جديد لشهادادت الادخار وذلك علي مدار 3 أعوام بفائدة نسبتها 11٪ تصرف شهريا ويمكن سحبها من خلال ماكينة الصرف الالي.

شهادة إدخار البنك الاهلي وبنك مصر

حاعلن البنك الاهلي وبنك مصر عن شهادة ادخار للبنك الاهلي وبنك مصر حيث تكون بفائدة ثابتة بنسبة 11٪ شهريا، ويمكن سحب الفائدة من ماكينات الصرف الالي، حيث ييدا شراء الشهادة بمبلغ رمزى بداية من يوم 500 جنية، جدير بالذكر ان اتاح البنك الاهلي شهادات ثلاثية لمدة 3 سنوات والحد الادني للشهادة 500 جنية بفائدة 18.5٪.

اسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

اتاح بنك مصر، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، حيث وذلك لجميع ا للأفراد، وتكون مدة شهادات ادخار بنك مصر 5 سنوات، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنية، والعائد الشهري ونحو 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، بالاضافة الي ان معدل عائد ثابت للشهادة طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً سنوياً، وجاء سعر الفائدة 12.25% شهريًا و12.5% سنويًا، جدير بالذكر ان تكون هذة الشهادات لجميع المصريين من سن 18 عام حتى 59 عاما وذلك بفئة 500جنية والحد الاقصي يكون 2500 جنية لجميع البنوك وسعر الفائدة جاء بنسبة 13٪، ويتيح البنك شهادة القمة بسعر فائدة 19% بذات الشروط، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.