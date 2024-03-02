شوف القنوات التي تعرض مسلسل أشغال شاقة في رمضان 2024+أسماء أبطال العمل

القنوات التي تعرض مسلسل أشغال شاقة زاد البحث عنها في الأيام الحالية خاصة مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك، الذي يشهد كل عام كم هائل من المسلسلات والأعمال الدرامية المصرية، مع وجود منافسة شرسة بين المسلسلات لينال كل عمل على إعجاب الجمهور ومتابعتهم خلال مدة العرض، خاصة أن مسلسل أشغال شاقة مسلسل كوميدي وهذا أحد الأنواع الدرامية المفضلة للمصريين.

القنوات التي تعرض مسلسل أشغال شاقة

يعد مسلسل أشغال شاقة أحد الأعمال الدرامية الشبابية والذي يلعب دور البطولة الفنان هشام ماجد، بالاشتراك مع عدد من النجوم الشباب ويهتم المسلسل بالقضايا التي تعاني منها مرحلة المراهقة والمراهقين، مثل البطالة والعلاقات الاجتماعية التي تربطها بالمجتمع المحيط، وبعد مشاهدة الإعلان التشويقي للمسلسل زاد إعجاب الجمهور وارتفع البحث عن القنوات الناقلة للمسلسل، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكنه من المتوقع أن ينقل المسلؤل على أحد قنوات مجموعة CBC، ومن المنتظر إعلان القنوات الناقلة ومواعيد العرض خلال الأيام القادمة وسوف نوافيكم بكل الاخبار بعد الإعلان عنها رسميا من قبل منتج العمل.

أبطال مسلسل أشغال شاقة

ينتظر الجمهور مسلسل أشغال شاقة على أحر من الجمر لأنه مسلسل كوميدي يحقق لهم وقت لطيف ومرح مع متابعة قصة ممتعة وواقعية، ويضم العمل عدد من شباب الوسط الفني الذي تألقوا جميعا في أعمال درامية أخرى وحققها نجاح كبير ويأتي في دور البطولة الفنان ” هشام ماجد” بمشاركة الفنانة النوبية الشهيرة ” أسماء جلال” بالتعاون مع رحمة أحمد فرج وسلوي محمد علي وعادل.