“اصحاب المعاشات هيعوموا في بحر الفلوس”.. صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة 2024.. خبر زي السكر قبل رمضان.!!

تحتفل العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة بصرف المرتبات لموظفيها في الوقت المحدد كل شهر ولكن في بعض الأحيان يتم الإعلان عن زيادة المعاشات في موعد صرف المرتبات مما يثير تساؤلات الناس حول السبب وراء ذلك وفي شهر مارس من العام 2024 تم الإعلان في بعض الدول عن زيادة موعد صرف المرتبات قبل الموعد المعتاد مما أثار اهتمام الكثيرين وأثار تساؤلات حول سبب هذه الزيادة المفاجئة وفي هذا المقال سنحاول استكشاف حقيقة هذه الزيادة والتحليل الدقيق لها وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم عن اخر تفاصيل هذا الخبر وما هو موعد صرف معاشات شهر مارس.

جدول صرف المعاشات

سيتم توزيع مرتبات شهر مارس لعام 2024 على النحو التالي

البداية ستكون يوم الخميس 21 مارس لصرف المرتبات.

يليه يوم الاحد 24 مارس لمواصلة صرف المرتبات.

يوم الاثنين 25 مارس سيكون اليوم الثالث لصرف المرتبات.

سيكون اليوم الرابع يوم الثلاثاء 26 مارس لاستكمال صرف المرتبات.

وستكون الختام يوم الاربعاء 27 مارس بصرف المرتبات المتبقية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يشهد تغييرات جوهرية حيث أصبحت المرتبات لهذا الشهر محط أنظار الجميع في مصر فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري بزيادة قدرها 50٪ بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15٪ مما يتطلب تكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه مصري يتحملها الدولة المصرية شهريًا ومن المقرر بدء صرف هذه الزيادات في شهر مارس لأصحاب المعاشات التكافل والكرامة والعاملين في جميع القطاعات المصرية وأعلنت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المعاشات ستُصرف اعتبارًا من يوم 21 مارس القادم.