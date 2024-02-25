هناك ناس لا يحق لها زيادة المعاش.. فئات محرومة من معاشات مارس بالزيادة الاخيرة “خد بالك لتكون منهم!!”

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات حول الاخبار المتداولة عن فئات محرومة من معاشات مارس، حيث يترقب أصحاب المعاشات بفارغ الصبر لحظة صرف معاشاتهم التقاعدية مع الزيادة الجديدة منذ بداية شهر أبريل ، والتي تتزايد الحاجة إليها في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار منذ بداية شهر رمضان الحالي في غضون أيام ، سيبدأ المتقاعدون في التدفق على مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي لدفع معاشاتهم التقاعدية مع الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15 ٪ ، أو 150 جنيهًا لكل ألف وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القرار الصادر بشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين والذي قرر تقديم موعد صرفها بأربعة أشهر، لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، نتعرف على كافة التفاصيل فى المقال التالي.

فئات محرومة من معاشات مارس

هناك بعض فئات محرومة من معاشات مارس والزيادة الجديدة بحسب قانون المعاشات وهي فيما يلي:

صاحب المعاش المتوفى يتوقف صرف معاشه على أن يتم تحويل المعاش الشهري لمستحقيه سواء كانوا أبناء أو زوجة أرملة (حسب الحالة). الأرملة التي تتزوج تحرم في هذه الحالة من المعاش والزيادة التالية. أبناء وإخوة المستحقين الذين يبلغون من العمر 21 عامًا ، باستثناء غير القادرين على الكسب حتى الشفاء من إصابتهم ، والطالب حتى يلتحق بمهنة أو يبلغ 26 عامًا. الابنة المستفيدة في حالة الزواج. من تنطبق عليه شروط استحقاق معاش آخر.

موعد صرف معاشات مارس

سوف يتم صرف معاشات شهر ابريل المقبل ابتداء من بداية الشهر الجديد خلافا لما ورد بشأن السداد المسبق للمساهمات المالية لأصحاب المعاشات ما عدا الفئات المحرومة من معاشات مارس كما حدث مع الموظفين الذين تم تحديد رواتبهم عن شهر مارس الجاري.

للدفع من اليوم الحادي والعشرين بدلاً من الثالث والعشرين،وقررت الحكومة اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل الجاري بالزيادة الجديدة ، بحيث يبدأ الدفع اعتبارًا من 13 ابريل بدلاً من 23 من نفس الشهر، بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى ولمساعدة المسؤولين الحكوميين على تلبية احتياجاتهم خلال المناسبات الدينية الهامة أما بالنسبة لموعد صرف معاشات مايو فلم يصدر حتى الآن قرار مشابه لقرار صرف رواتب الموظفين بمناسبة العيد.