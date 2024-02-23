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لو بتحب الهندي.. اضبط تردد قناة زي ألوان 2024 على النايل سات
يعتبر تردد قناة زي ألوان من أهم الترددات التي يبعث عنها الكثير من محبي الأعمال الفنية والدرامية الهندية التي تقدم محتوى مميز وشيق بالنسبة لهم، حيث تقدم المحتوى على مدار اليوم بدون تشويش أو إنقطاع البث بالمجان للجميع على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، سنتعرف سويًا على تردد القناة بالتفصيل ومميزاتها كذلك، تابعونا.
تردد قناة زي ألوان الهندي على النايل سات
تقدم قناة زي ألوان الهندية عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الهندي المميزة جدًا مع ترجمة لها باللغة العربية، إلى جانب مجموعة حصرية من الأعمال الفنية التركية، أما بالنسبة إلى تردد قناة زي ألوان الهندية على النايل سات 2024 وهو على النحو التالي:
- تردد القناة الجديد هو: 11277.
- معدل الاستقطاب هو: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
- معدل الترميز الجديد هو: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
مميزات قناة زي ألوان الهندية
لهذه القناة عدد من المميزات التي تجعلها اختيار الأمثل لكل محبي الأعمال الفنية الهندية وهي كالتالي:
- هذه القناة مناسبة لجميع الفئات العمرية سواء كبار أو صغار.
- تتميز هذه القناة كذلك باعلاناتها القصيرة لا تسبب أي ملل للمشاهدين.
- تعرض برامجها ومسلسلاتها بالمجان تمامًا دون دفع أي رسوم أو اشتراك.
- تسعى إدارة القناة على تقديم المحتوى بأجود صوت وصورة.
- كما يناسب محتواها عادات وتقاليد العربية والتقاليد الاسلامية.
طريقة ضبط التردد على الريسيفر
- أول خطوة نضغط على زر الإعدادات أو Menu على جهاز الحكم عن بعد ”ريموت الريسيفر”.
- ثم نحدد ” التثبيت اليدوي”.
- بعدها نحدد القمر الصناعي”نايل سات”.
- ثم نكتب كل بيانات التردد كما هو مبين في الفقرة السابقة.
- ثم ننقر على زر البحث، وننتظر قليلاً للإنتهاء من البحث.
- وأخيرًا نقوم بالنقر على زر حفظ.