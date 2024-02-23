Pdf الوجبة السابعة NOW كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 العراق

أصبحت الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف الأثار الاقتصادية التي يمر بها ملايين المواطنين حول العالم، إضافة إلى أن حكومة العراق أطلقت هذا البرنامج منذ أعوام في سبيل أن يحصل عليها جميع المعنيين بالرعاية الاجتماعية، ويمكن التعرف على كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية وجبة سابعة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

يتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع مباشرة.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

وفي النهاية سيتم استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية؟

جاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-